Сколько литров воды нужно взять, чтобы из 200 г. соли приготовить 5%-ный раствор? (масса литра вооды равна1 кг.)
Алгебра
Сколько литров воды нужно взять, чтобы из 200 г. соли приготовить 5%-ный раствор? (масса литра вооды равна1 кг.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если 200 г это 5 процентов то 200:5*100=4000 г раствор 4000:1000= 4 л Столько нужно взять!
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