На 8 детских пододеальников израсходовали 24 метров полотна. Сколько таких пододеальников сошьют из 15 метров такого полотна?
Математика
На 8 детских пододеальников израсходовали 24 метров полотна. Сколько таких пододеальников сошьют из 15 метров такого полотна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо пропорцией решить или просто? если просто о вот 24:8=3 м 15:3=5 пододеяльников Ответ: 5 пододеяльников.
Гость:
1)24/8=3 (м)расходуют на один пододеяльник. 2)15/3=5(п) можно сшить
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