дробь 8/13 умножена на 6
Математика
дробь 8/13 умножена на 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дробь Числитель: 8*6 Знаменател 13 48/13= 3 дробь 9/13
Гость:
8/13*6=8*6;13=48\13=3 9\13
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