издательство выпустило в сентябре новую книгу тиражом 25000 экземпляров. Четверть тиража продали осенью, а к Новому году на складе осталось только 1200 экземпляров. Сколько книг продали в декабре?
Математика
издательство выпустило в сентябре новую книгу тиражом 25000 экземпляров. Четверть тиража продали осенью, а к Новому году на складе осталось только 1200 экземпляров. Сколько книг продали в декабре?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25000 * 1/4 (одна четвертая)= 6250 книг продали осенью 25000-(6250+1200)=17 550 книг продали в декабре
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