издательство выпустило в сентябре новую книгу тиражом 25000 экземпляров. Четверть тиража продали осенью, а к Новому году на складе осталось только 1200 экземпляров. Сколько книг продали в декабре?

Математика

издательство выпустило в сентябре новую книгу тиражом 25000 экземпляров. Четверть тиража продали осенью, а к Новому году на складе осталось только 1200 экземпляров. Сколько книг продали в декабре?

Автор: Гость