Вот 2 боровика, 2 подберёзовика,2 подосиновика. Расположи их в 3 ряда так,чтобы в каждом ряду было по одному грибу каждого вида.
Математика
Вот 2 боровика, 2 подберёзовика,2 подосиновика. Расположи их в 3 ряда так,чтобы в каждом ряду было по одному грибу каждого вида.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в первом боровик и подберёзовик во втором подберёзовик и подосиновик а в третьем боровик и подосиновик
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