купили 6 одинаковых стула за 600 руб.Сколько стоят 4 кресла если одно из них в 3 раза дороже

Математика

купили 6 одинаковых стула за 600 руб.Сколько стоят 4 кресла если одно из них в 3 раза дороже

Автор: Гость