купили 6 одинаковых стула за 600 руб.Сколько стоят 4 кресла если одно из них в 3 раза дороже
Математика
купили 6 одинаковых стула за 600 руб.Сколько стоят 4 кресла если одно из них в 3 раза дороже
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1стул стоит 100 рублей 600:6=100 1кресло в три раза дороже 1 стула,значит 100*3=300 рублей - 1 кресло 4 кресла 4*300=1200 рублей! Ответ:1200 реблей
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