периметер одного квадрата дорівнює 72 м а іншого на 24 м більши . знайди суму площ цих квадратів
Математика
периметер одного квадрата дорівнює 72 м а іншого на 24 м більши . знайди суму площ цих квадратів
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 72-24 =48 см периметр 2 квадрата 2) 72 : 4 =18 см длина 1 стороны 1 квадрата 3) S= 18*18 =324 кс.см площадь 1 квадрата 4) 48 : 4 =12 см 1 сторона 2 квадрата 5) S=12 *12 =144 кв.см площадь 2 квадрата 6) 324+144=468 кв.см сумма площадей двух квадратов
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