3 группы школьников посадили деревья. 1я группа посадила 35% всех имеющихся дер, 2-60% оставшихся, а 3гр-остальные 104 дерева. Сколько всего деревьев?
Математика
3 группы школьников посадили деревья. 1я группа посадила 35% всех имеющихся дер, 2-60% оставшихся, а 3гр-остальные 104 дерева. Сколько всего деревьев?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
третья группа посадила 104 дерева - это 40% оставшихся, вторая группа посадила 60% оставшихся, это будет (104 х 60):40=156 деревьев. 104+156=260 деревьев посадили вместе 2 и 3 группы, это 65% всех деревьев (по условию). Значит 100% деревьев = (260х35):65=400.
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