3 группы школьников посадили деревья. 1я группа посадила 35% всех имеющихся дер, 2-60% оставшихся, а 3гр-остальные 104 дерева. Сколько всего деревьев?

Гость: Гость:

третья группа посадила 104 дерева - это 40% оставшихся, вторая группа посадила 60% оставшихся, это будет (104 х 60):40=156 деревьев. 104+156=260 деревьев посадили вместе 2 и 3 группы, это 65% всех деревьев (по условию). Значит 100% деревьев = (260х35):65=400.