В якій сполуціНайнижча валентність Нітрогену:NH3 N2O N2O5 NO2
Химия
В якій сполуціНайнижча валентність Нітрогену:NH3 N2O N2O5 NO2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NH3 - валентність 3 N2O -валентність 1 N2O5 - валентність 5 NO2 - валентність 4 Відповідь: найнижча валентність нітрогену у сполуці N2O
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