Один мастер может выполнить заказ за 28 часов,а второй-за 21 час. За сколько часов они выполнят заказ работая вместе??

Гость: Гость:

1/28 - первый за 1 час, 1/21 второй за 1 час. 1/28 + 1/21 = 3/84 + 4/84 = 7/84 = 1/12 оба за 1 час. Тогда они выполнят заказ работая вместе за 12 часов