Один мастер может выполнить заказ за 28 часов,а второй-за 21 час. За сколько часов они выполнят заказ работая вместе??

Математика
Один мастер может выполнить заказ за 28 часов,а второй-за 21 час. За сколько часов они выполнят заказ работая вместе??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/28 - первый за 1 час, 1/21 второй за 1 час. 1/28 + 1/21 = 3/84 + 4/84 = 7/84 = 1/12 оба за 1 час. Тогда они выполнят заказ работая вместе за 12 часов
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