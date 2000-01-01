Инвестиционные расходы фирмы на приобретение компьютерной системы составят 4 тыс. руб. Срок службы ее 3 года. Фирма рассчитывает получить чистый доход от ее эксплуатации в 1-й год – 1000 руб., во 2-й год – 2000 руб., в 3-й год ...

Технология

Инвестиционные расходы фирмы на приобретение компьютерной системы составят 4 тыс. руб. Срок службы ее 3 года. Фирма рассчитывает получить чистый доход от ее эксплуатации в 1-й год – 1000 руб., во 2-й год – 2000 руб., в 3-й год – 3000 руб. ставка ссудного процента = 14%. Стоит ли фирме приобретать компьютерную систему в данных условиях?

Автор: Гость