Инвестиционные расходы фирмы на приобретение компьютерной системы составят 4 тыс. руб. Срок службы ее 3 года. Фирма рассчитывает получить чистый доход от ее эксплуатации в 1-й год – 1000 руб., во 2-й год – 2000 руб., в 3-й год ...
Технология
Инвестиционные расходы фирмы на приобретение компьютерной системы составят 4 тыс. руб. Срок службы ее 3 года. Фирма рассчитывает получить чистый доход от ее эксплуатации в 1-й год – 1000 руб., во 2-й год – 2000 руб., в 3-й год – 3000 руб. ставка ссудного процента = 14%. Стоит ли фирме приобретать компьютерную систему в данных условиях?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 000*(14*%*3)= 5680 тыс руб доход от компов 1000+2000+3000=6000 тыс руб Фирме есть смысл приобретать систему, так как она приносит больше дохода чем фирма понесёт расходов
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