Пятерым друзьям принесли 6 разных книг. Докажи что хотя бы один из друзей получил две книги. Какое наименьшее число книг должны получить друзья чтобы хотя бы один из них обязательно получил три книги

Математика
Пятерым друзьям принесли 6 разных книг. Докажи что хотя бы один из друзей получил две книги. Какое наименьшее число книг должны получить друзья чтобы хотя бы один из них обязательно получил три книги
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 книг - 5 друзей все точно получат по одной и останется ещё одна 6-5=1 значит если раздали все книги, то 4 друга получили по 1 , а один получил 2 книги. чтоб кто-то получил 3 книги 6-3=3 тогда остальным четырём друзьям достанется 3 книги, значит один из них будет без книги, то есть наименьшее число 0
Гость:
если 6 разделить на пять то получится что каждый обязательно получит одну книгу и один из них двенаименьшее число-0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
27 в степени х = 1/3
Ответить
Математика
масса бегемота 5ц25 кг, а масса его детеныша на 4ц32кг меньше. Выразите общую массу бегемота и его детеныша в киллограммах.
Ответить
Қазақ тiлi
Мне нужно предложение которое подходит этим пунктам.. [], (що), (що), (який).
Ответить
Обществознание
Какой специальный орган был учрежден в Испании для борьбы с еретиками и иноверцами? Кто его возглавил?
Ответить
Геометрия
Диагонали трапеции ABCD пересекаются в точке О, ВО=3,2 см, OD=6,4 см, ВС=4,8 см. Найти AD.
Ответить