Пятерым друзьям принесли 6 разных книг. Докажи что хотя бы один из друзей получил две книги. Какое наименьшее число книг должны получить друзья чтобы хотя бы один из них обязательно получил три книги

Гость: Гость:

6 книг - 5 друзей все точно получат по одной и останется ещё одна 6-5=1 значит если раздали все книги, то 4 друга получили по 1 , а один получил 2 книги. чтоб кто-то получил 3 книги 6-3=3 тогда остальным четырём друзьям достанется 3 книги, значит один из них будет без книги, то есть наименьшее число 0