Пятерым друзьям принесли 6 разных книг. Докажи что хотя бы один из друзей получил две книги. Какое наименьшее число книг должны получить друзья чтобы хотя бы один из них обязательно получил три книги
Математика
Пятерым друзьям принесли 6 разных книг. Докажи что хотя бы один из друзей получил две книги. Какое наименьшее число книг должны получить друзья чтобы хотя бы один из них обязательно получил три книги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 книг - 5 друзей все точно получат по одной и останется ещё одна 6-5=1 значит если раздали все книги, то 4 друга получили по 1 , а один получил 2 книги. чтоб кто-то получил 3 книги 6-3=3 тогда остальным четырём друзьям достанется 3 книги, значит один из них будет без книги, то есть наименьшее число 0
Гость:
если 6 разделить на пять то получится что каждый обязательно получит одну книгу и один из них двенаименьшее число-0
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