Мне нужно предложение которое подходит этим пунктам.. [], (що), (що), (який).
Қазақ тiлi
Мне нужно предложение которое подходит этим пунктам.. [], (що), (що), (який).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зовсім не знав Петро, що й робити, що принесе йому затрашній день, який знайде він вихід з цієї складної ситуації. [], (що), (що), (який) - складнопідрядне речення з кількома підрядними з'ясувальними, з послідовною підрядністю.
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