найти гипотенузу прямоугольного треугольника,если катеты равны 5см и 12см
Геометрия
найти гипотенузу прямоугольного треугольника,если катеты равны 5см и 12см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме Пифагора: с²=а²+в², с²= 5² + 12², с²=25 + 144, с²=169, с = 13
Гость:
данный: a=5cm b=12cm найти: с-? решение: c^2=a^2+b^2 (теорема пифагор) => c^2=5^2+12^2=25+144=169 => c=koren(169)=13 => otvet c=13cm
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