0,2*(7-2у)=2,3-0,3*(у-6)
Алгебра
0,2*(7-2у)=2,3-0,3*(у-6)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,2*(7-2у)=2,3-0,3*(у-6) 1,4-0,4у=2,3-0,3у+1,8 0,3у-0,4у=4,1-1,4 -0,1у=2,7 у=2,7/(-0,1) у=-27
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