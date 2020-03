В железный душевой бак, масса которого 65 кг. налили холодной колодезной воды объемом 200 л. В результате нагревания солнечным излучением температура воды повысилась от 4 до 29ºC. Какое количество теплоты получили бак и вода?

Гость: Гость:

количество теплоты которое получили бак и вода = Q1+Q2 Q1= c m дельта t c удельная теплоемкость железа = 0.444 m сасса бака дельта t = t2-t1= 29-4=25 Q2 = c m дельта t c удельная теплоемкость воды = 4200 m масса воды дельта t = t2-t1= 29-4=25 Q=0.444*65*25градусов +(4200*200кг*25градусов)=721.5+21000000=21000721.5