В железный душевой бак, масса которого 65 кг. налили холодной колодезной воды объемом 200 л. В результате нагревания солнечным излучением температура воды повысилась от 4 до 29ºC. Какое количество теплоты получили бак и вода?

Физика

В железный душевой бак, масса которого 65 кг. налили холодной колодезной воды объемом 200 л. В результате нагревания солнечным излучением температура воды повысилась от 4 до 29ºC. Какое количество теплоты получили бак и вода?

Автор: Гость