В железный душевой бак, масса которого 65 кг. налили холодной колодезной воды объемом 200 л. В результате нагревания солнечным излучением температура воды повысилась от 4 до 29ºC. Какое количество теплоты получили бак и вода?
Физика
В железный душевой бак, масса которого 65 кг. налили холодной колодезной воды объемом 200 л. В результате нагревания солнечным излучением температура воды повысилась от 4 до 29ºC. Какое количество теплоты получили бак и вода?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
количество теплоты которое получили бак и вода = Q1+Q2 Q1= c m дельта t c удельная теплоемкость железа = 0.444 m сасса бака дельта t = t2-t1= 29-4=25 Q2 = c m дельта t c удельная теплоемкость воды = 4200 m масса воды дельта t = t2-t1= 29-4=25 Q=0.444*65*25градусов +(4200*200кг*25градусов)=721.5+21000000=21000721.5
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