число сорок шесть разделить на две части, так что треть первой части на два больше, чем дробь одна седьмая второй части
Математика
число сорок шесть разделить на две части, так что треть первой части на два больше, чем дробь одна седьмая второй части
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть 1 часть числа равна х, тогда вторая 46 - х. 1/3 *х - 2 = 1/7 * (46 - х); 1/3 *х - 2 = 46/7 - 1/7 * х; 1/3 *х + 1/7 * х = 46/7 + 2; 10/21 * х = 60/7; х = 60/7 : 10/21; х = 18. 46 - 18 = 28. Ответ 46 = 18 + 28.
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