Оторвавшаяся от крыши сосулька падает с высоты h0=36 м от земли. Какую скорость U она будет иметь на высоте h=31 м.

Физика

Оторвавшаяся от крыши сосулька падает с высоты h0=36 м от земли. Какую скорость U она будет иметь на высоте h=31 м.

Автор: Гость