Оторвавшаяся от крыши сосулька падает с высоты h0=36 м от земли. Какую скорость U она будет иметь на высоте h=31 м.
Физика
Оторвавшаяся от крыши сосулька падает с высоты h0=36 м от земли. Какую скорость U она будет иметь на высоте h=31 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
E= mgh= 36*10*m= 360m Eп= 31*10*m= 310m Eк= E-Eп= 360m-310m= 50m 50m=mVквадрат/2 V=10м/с
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