Что включает общение в узком значении слова???
География
Что включает общение в узком значении слова???
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Гость:
обмен информацией . Вроде так, должно быть правильно )
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