Сплав состоит из меди,олова и сурьмы, которые входят в него в отношении соответственно 3:11:6 .Найди процентное содержание в этом сплаве меди, олова и сурьмы.Чему равна масса сплава, если олова в нём на 4 кг больше, чем меди?
Математика
Сплав состоит из меди,олова и сурьмы, которые входят в него в отношении соответственно 3:11:6 .Найди процентное содержание в этом сплаве меди, олова и сурьмы.Чему равна масса сплава, если олова в нём на 4 кг больше, чем меди?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11-6=5 5 соответствует 4 кг 4/5=0,8кг приходится на одну часть 3+6+11=20 20*0,8=16 кг масса сплава
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