Сплав состоит из меди,олова и сурьмы, которые входят в него в отношении соответственно 3:11:6 .Найди процентное содержание в этом сплаве меди, олова и сурьмы.Чему равна масса сплава, если олова в нём на 4 кг больше, чем меди?

Математика

Сплав состоит из меди,олова и сурьмы, которые входят в него в отношении соответственно 3:11:6 .Найди процентное содержание в этом сплаве меди, олова и сурьмы.Чему равна масса сплава, если олова в нём на 4 кг больше, чем меди?

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