начертите квадрат авсд со стороной 4 см ипроведите в нём отрезки ас и вд . Чему равна площадь каждого из получившихся треугольников ? Сложите из двух таких треугольников новый квадрат . Чему равна его площадь?

Математика
начертите квадрат авсд со стороной 4 см ипроведите в нём отрезки ас и вд . Чему равна площадь каждого из получившихся треугольников ? Сложите из двух таких треугольников новый квадрат . Чему равна его площадь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь квадрата = 4 * 4 = 16 см2. Получили четыре одинаковых треугольника, площадь одного из них равна = 16 : 4 = 4 (см2) Площадь нового квадрата = 4 *2 = 8см2
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