начертите квадрат авсд со стороной 4 см ипроведите в нём отрезки ас и вд . Чему равна площадь каждого из получившихся треугольников ? Сложите из двух таких треугольников новый квадрат . Чему равна его площадь?

Математика

начертите квадрат авсд со стороной 4 см ипроведите в нём отрезки ас и вд . Чему равна площадь каждого из получившихся треугольников ? Сложите из двух таких треугольников новый квадрат . Чему равна его площадь?

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