найти сумму площадей всех граней куба, если сумма всех его ребер равна 60 см
Математика
найти сумму площадей всех граней куба, если сумма всех его ребер равна 60 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всего ребер 12 60\12=5 длина одного ребра граней всего 6 плошадь грани = 5*5=25 полная площадь равна 6*25=150
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
число сорок шесть разделить на две части, так что треть первой части на два больше, чем дробь одна седьмая второй части
Математика
Сплав состоит из меди,олова и сурьмы, которые входят в него в отношении соответственно 3:11:6 .Найди процентное содержание в этом сплаве меди, олов...
Физика
Оторвавшаяся от крыши сосулька падает с высоты h0=36 м от земли. Какую скорость U она будет иметь на высоте h=31 м.