найти сумму площадей всех граней куба, если сумма всех его ребер равна 60 см

Математика
найти сумму площадей всех граней куба, если сумма всех его ребер равна 60 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всего ребер 12 60\12=5 длина одного ребра граней всего 6 плошадь грани = 5*5=25 полная площадь равна 6*25=150
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