из этих слов составить небольшой рассказ;;;    шапка,варежки,гладкий лед,лопатка,снеговик,морковка,весело,каток,санки,лыжи,снег,дети

Русский язык
из этих слов составить небольшой рассказ;;;    шапка,варежки,гладкий лед,лопатка,снеговик,морковка,весело,каток,санки,лыжи,снег,дети
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На катке гладкий лед. Дети в варежках и шапках весело лепят снеговика. У них есть лопатки и лыжи. Дети прилепили снеговику морковку. На улице снег. Если что-то не правильно, напиши мне
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