дрот длиной 624 м разрезали на две части , первая с которыч в 5 раз короче от второй. Найти длину первой части.
Алгебра
дрот длиной 624 м разрезали на две части , первая с которыч в 5 раз короче от второй. Найти длину первой части.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть первая часть х м, тогда вторая 5х м. 5х+х=624 6х=624 х=104 м Ответ: 104м
Гость:
х- первая часть грота, 5*х - вторая часть грота х+5х=624 6х=624 х=624/6 х=104 м - первая часть 104 *5 = 520 м. - вторая часть грота
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