дрот длиной 624 м разрезали на две части , первая с которыч в 5 раз короче от второй. Найти длину первой части.

Алгебра

дрот длиной 624 м разрезали на две части , первая с которыч в 5 раз короче от второй. Найти длину первой части.

Автор: Гость