Коля забил 3/7 очков от общего количества, Никита забил 5/14 очков от общего количества, сколько всего очков забила команда, если Коля забил на 7 очков больше, чем Никита?
Математика
Коля забил 3/7 очков от общего количества, Никита забил 5/14 очков от общего количества, сколько всего очков забила команда, если Коля забил на 7 очков больше, чем Никита?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х очков забила команда, тогда Коля забил 3х/7, Никита 5х/14. Так как Коля забил на 7 очков больше Никиты, составим уравнение: 3х/7-5х/14=7 6х-5х=7*14 х = 98 Ответ 98 очков забила команда.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
В железный душевой бак, масса которого 65 кг. налили холодной колодезной воды объемом 200 л. В результате нагревания солнечным излучением температу...
Алгебра
дрот длиной 624 м разрезали на две части , первая с которыч в 5 раз короче от второй. Найти длину первой части.
Математика
начертите квадрат авсд со стороной 4 см ипроведите в нём отрезки ас и вд . Чему равна площадь каждого из получившихся треугольников ? Сложите из дв...
Русский язык
из этих слов составить небольшой рассказ;;; шапка,варежки,гладкий лед,лопатка,снеговик,морковка,весело,каток,санки,лыжи,снег,дети