Коля забил 3/7 очков от общего количества, Никита забил 5/14 очков от общего количества, сколько всего очков забила команда, если Коля забил на 7 очков больше, чем Никита?

Математика

Коля забил 3/7 очков от общего количества, Никита забил 5/14 очков от общего количества, сколько всего очков забила команда, если Коля забил на 7 очков больше, чем Никита?

Автор: Гость