Какое число молекул белого фосфора содержится в его образце массой 6,2г?
Химия
Какое число молекул белого фосфора содержится в его образце массой 6,2г?
Ответ(ы) на вопрос:
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количество вещества 0,200169175238427 моль; число молекул 1,20541877328581*(10^23)
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