КАК ТЫ СЧИТАЕШЬ ХВАТИЛО БЫ ВСЕМ МЕСТА НА ЗЕМЛЕ ЕСЛИ БЫ У КАЖДОГО РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНОГО ВЫЖИВАЛО ВСЕ ПОТОМСТВО. ЗАПИШИ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Биология

КАК ТЫ СЧИТАЕШЬ ХВАТИЛО БЫ ВСЕМ МЕСТА НА ЗЕМЛЕ ЕСЛИ БЫ У КАЖДОГО РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНОГО ВЫЖИВАЛО ВСЕ ПОТОМСТВО. ЗАПИШИ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Автор: Гость