КАК ТЫ СЧИТАЕШЬ ХВАТИЛО БЫ ВСЕМ МЕСТА НА ЗЕМЛЕ ЕСЛИ БЫ У КАЖДОГО РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНОГО ВЫЖИВАЛО ВСЕ ПОТОМСТВО. ЗАПИШИ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
Биология
КАК ТЫ СЧИТАЕШЬ ХВАТИЛО БЫ ВСЕМ МЕСТА НА ЗЕМЛЕ ЕСЛИ БЫ У КАЖДОГО РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНОГО ВЫЖИВАЛО ВСЕ ПОТОМСТВО. ЗАПИШИ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по моему бы хватило, так как наша планета большая, ну а в противном случае, наверное, как в Китае запретят размножать растения
Гость:
я думаю да если им создать отдельную планету цветов и животных!!!!)))))хахахаха
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