квадратный корень из3 умножить(квадратный корень из27 минус 15 частей из3)
Алгебра
квадратный корень из3 умножить(квадратный корень из27 минус 15 частей из3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
произведение корней одинаковой степени равно корню произведения подкоренных выражений. Раскрыв скобки, получаем 9-45=-36.
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