раствор гидроксида натрия массой 25г смешали с нитратом алюминия и получили осадок массой 14г. определите выход образовавшегося осадка

Гость: Гость:

Уравнение реакции: Al(NO3)3 + 3NaOH = Al(OH)3(осадок) + 3NaNO3 Молекулярные массы: NaOH = 40 Al(OH)3 = 78 Составляем пропорцию: 3*40 г=120 г гидроксида натрия дают осадок гидроксида алюминия массой 78 г 25 г гидроксида натрия дают осадок гидроксида алюминия массой Х г Находим Х: Х=25 г * 78 г/120 г=16,25 г Так как, осадка образовалось лишь 14 г, то выход осадка составляет: (14/16,25)*100%=86,15% Ответ: выход образовавшегося осадка составляет 86,15%.