Какой специальный орган был учрежден в Испании для борьбы с еретиками и иноверцами? Кто его возглавил?

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Это трибунал священной канцелярии инквизиции (исп. Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, широко известный как Испанская инквизиция, исп. Inquisición española) — суд, созданный в 1478 году католическим монархом Фердинанда II Арагонским и Изабеллой I Кастильской. Возглавлял инквизицию - Великий ген. инквизитор Кастилии и Арагона Торквемаду, который и завершил дело преобразования испанской инквизиции.В 1484 году Торквемада назначил в Севилье общий съезд всех членов испанских инквизиционных трибуналов, и здесь был выработан кодекс, регулировавший инквизиционный процесс. Результаты истребительной деятельности испанской инквизиции при Торквемаде, в период от 1481 до 1498 года : около 8 800 человек было сожжено на костре; 90 000 человек подверглось конфискации имущества и церковным наказаниям; кроме того были сожжены изображения, в виде чучел или портретов; 6 500 человек, спасшихся от казни посредством бегства или смерти.