масса бегемота 5ц25 кг, а масса его детеныша на 4ц32кг меньше. Выразите общую массу бегемота и его детеныша в киллограммах.
Математика
масса бегемота 5ц25 кг, а масса его детеныша на 4ц32кг меньше. Выразите общую массу бегемота и его детеныша в киллограммах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 5ц25кг=525кг (очень мелкий бегемот, - болел в детстве) 2. 4ц32кг=432кг 3. Масса детеныша: 525-432=93кг 4. Общая масса: 525+93=618кг
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