масса бегемота 5ц25 кг, а масса его детеныша на 4ц32кг меньше. Выразите общую массу бегемота и его детеныша в киллограммах.

Математика

масса бегемота 5ц25 кг, а масса его детеныша на 4ц32кг меньше. Выразите общую массу бегемота и его детеныша в киллограммах.

Автор: Гость