  выполни действие 34см-2дм 6см

Математика
  выполни действие 34см-2дм 6см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1дм=10см 34см-26см=8см
Гость:
34 см=3дм 4 см 3дм4см-2дм6см=8см
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