выполни действие 34см-2дм 6см
Математика
выполни действие 34см-2дм 6см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1дм=10см 34см-26см=8см
Гость:
34 см=3дм 4 см 3дм4см-2дм6см=8см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пятерым друзьям принесли 6 разных книг. Докажи что хотя бы один из друзей получил две книги. Какое наименьшее число книг должны получить друзья что...
Математика
Математика
масса бегемота 5ц25 кг, а масса его детеныша на 4ц32кг меньше. Выразите общую массу бегемота и его детеныша в киллограммах.