Найти боковые стороны равнобедренной трапеции.Основания которой равны 14 и 8см, а один угол равен 120 градусам
Геометрия
Найти боковые стороны равнобедренной трапеции.Основания которой равны 14 и 8см, а один угол равен 120 градусам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рисуем трапецию ABCD. AD=14, BC=8, угол ABC=120 градусов. Проводим высоту BH. AH=(AD-BC)/2, AH=3. Треугольник ABH прямоугольный, угол ABH = угол ABC - 90 градусов. Угол ABH = 30 градусов.AB=2AH, AB=6 см.
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