Найти боковые стороны равнобедренной трапеции.Основания которой равны 14 и 8см, а один угол равен 120 градусам

Геометрия

Найти боковые стороны равнобедренной трапеции.Основания которой равны 14 и 8см, а один угол равен 120 градусам

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