Диагонали четырехугольника равны 16 см и 20 см и пересекаются под углом 30 градусов. Найдите площадь этого четырехугольника.

Геометрия

Диагонали четырехугольника равны 16 см и 20 см и пересекаются под углом 30 градусов. Найдите площадь этого четырехугольника.

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