Диагонали четырехугольника равны 16 см и 20 см и пересекаются под углом 30 градусов. Найдите площадь этого четырехугольника.
Геометрия
Диагонали четырехугольника равны 16 см и 20 см и пересекаются под углом 30 градусов. Найдите площадь этого четырехугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=d1*d2*sina/2; d1=16, d2=20, a=30 градусов. S=16*20*1/2=160 см кв.
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