Мотоциклист и велосипедист выехали в разных направлениях. Велосипедист ехал со скоростью 24км/ч. С какой скоростью ехал мотоциклист, если расстояние в 6 раз большее он прошёл в три раза меньшее, чем велосипедист?
Математика
Мотоциклист и велосипедист выехали в разных направлениях. Велосипедист ехал со скоростью 24км/ч. С какой скоростью ехал мотоциклист, если расстояние в 6 раз большее он прошёл в три раза меньшее, чем велосипедист?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 24*6 = 144 Такое расстояние проедет велосипедист за 6 часов 2. Это расстояние мотоциклист проедет в 3 раза быстрее, т.е. за 2 часа 3. Скорость мотоциклиста: 144/2= 77км/ч
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