Мотоциклист и велосипедист выехали в разных направлениях. Велосипедист ехал со скоростью 24км/ч. С какой скоростью ехал мотоциклист, если расстояние в 6 раз большее он прошёл в три раза меньшее, чем велосипедист?

Математика

Мотоциклист и велосипедист выехали в разных направлениях. Велосипедист ехал со скоростью 24км/ч. С какой скоростью ехал мотоциклист, если расстояние в 6 раз большее он прошёл в три раза меньшее, чем велосипедист?

Автор: Гость