фонетический разбор слова объеденение
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фонетический разбор слова объеденение
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Объединение - [абй`ид`ин`эн`ий`э] - 6 слогов (о-бъе-ди-не-ни-е), четвертый ударный. о - [а] - гласн., безударн. б - [б] - согл., звонк. парн., тверд. парн. ъ - [ - ] е - [й`] - согл., звонк. непарн. (сонорн.), мягк. непарн. - [и] - гласн., безударн. д - [д`] - согл., звонк. парн., мягк. парн. и - [и] - гласн., безударн. н - [н`] - согл., звонк. непарн. (сонорн.), мягк. парн. е - [э] - гласн., ударн. н - [н`] - согл., звонк. непарн. (сонорн.), мягк. парн. и - [и] - гласн., безударн. е - [й`] - согл., звонк. непарн. (сонорн.), мягк. непарн. - [э] - гласн., безударн. 11 букв, 12 звуков.
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