представьте в виде суммы разрядных слагаемых число 2, 3405
Математика
представьте в виде суммы разрядных слагаемых число 2, 3405
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,3405 = 2 + 0,3 +0,04 + 0,0005 =====================================================
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