в январе фабрика выпустила 4.850 т бумаги, а в феврале- на 365 т меньше.Из всей этой бумаги 6.335 т пошло на изготовление общих тетрадей, а из остальной бумаги сделали школьные тетради. поставь вопрос и реши задачу

Математика

в январе фабрика выпустила 4.850 т бумаги, а в феврале- на 365 т меньше.Из всей этой бумаги 6.335 т пошло на изготовление общих тетрадей, а из остальной бумаги сделали школьные тетради. поставь вопрос и реши задачу

Автор: Гость