в январе фабрика выпустила 4.850 т бумаги, а в феврале- на 365 т меньше.Из всей этой бумаги 6.335 т пошло на изготовление общих тетрадей, а из остальной бумаги сделали школьные тетради. поставь вопрос и реши задачу
Математика
в январе фабрика выпустила 4.850 т бумаги, а в феврале- на 365 т меньше.Из всей этой бумаги 6.335 т пошло на изготовление общих тетрадей, а из остальной бумаги сделали школьные тетради. поставь вопрос и реши задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вопрос: сколько тетрадей пошло на изготовление школьных тетрадей. Решение: 4850-365=4485 т - выпустили в феврале 4850+4485=8970 т - выпустили в феврале и январе вместе 8970-6335=2635 т-пошло на изготовление школьных тетрадей. Ответ : 2635 т-пошло на изготовление школьных тетрадей.
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