известно,что при цене 8 руб.за 1 кг было продано 5 кг товара А,а после увеличения цены до 12 руб.за 1кг-4кг. Чему будет равна дуговая эластичность спроса на товар А?
Технология
известно,что при цене 8 руб.за 1 кг было продано 5 кг товара А,а после увеличения цены до 12 руб.за 1кг-4кг. Чему будет равна дуговая эластичность спроса на товар А?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*5=40руб 12*4=48руб 48-40=8руб ответ 8 руб
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