известно,что при цене 8 руб.за 1 кг было продано 5 кг товара А,а после увеличения цены до 12 руб.за 1кг-4кг. Чему будет равна дуговая эластичность спроса на товар А?

Технология

известно,что при цене 8 руб.за 1 кг было продано 5 кг товара А,а после увеличения цены до 12 руб.за 1кг-4кг. Чему будет равна дуговая эластичность спроса на товар А?

Автор: Гость