Из 7\20 всей муки повар испек бублики, 9\20 пошло на булочки, а остальные 8 кг-на ватрушки. Сколько килограммов муки было у повара вначале?
Математика
Из 7\20 всей муки повар испек бублики, 9\20 пошло на булочки, а остальные 8 кг-на ватрушки. Сколько килограммов муки было у повара вначале?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/20+9/20=16/20 20/20-16/20=4/20 4/20 это соотносится к 8 кг 8*20/4=40кг муки было
Гость:
7/20+9/20=16/20 20/20-16/20=4/20 4/20 это соотносится к 8 кг 8*20/4=40кг муки было
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