Из 7\20 всей муки повар испек бублики, 9\20 пошло на булочки, а остальные 8 кг-на ватрушки. Сколько килограммов муки было у повара вначале?

Математика

Из 7\20 всей муки повар испек бублики, 9\20 пошло на булочки, а остальные 8 кг-на ватрушки. Сколько килограммов муки было у повара вначале?

Автор: Гость