На практике встречается ситуация, когда жители первого этажа городского дома возмущаются тем, что под их окнами паркуются автомобили, отсюда постоянный шум и запах бензина. Жители разбивают цветники и начинают возводить загражд...
Технология
На практике встречается ситуация, когда жители первого этажа городского дома возмущаются тем, что под их окнами паркуются автомобили, отсюда постоянный шум и запах бензина. Жители разбивают цветники и начинают возводить заграждения, а владельцы автомобилей постоянно их разрушают. Как может быть разрешена эта конфликтная ситуация и имеет ли она отношение к проблеме собственности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну а куда деваться водителям....и жителей можно понять тут только один выход обращение в специальные службы......пардон как смогла так и ответила
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