На практике встречается ситуация, когда жители первого этажа городского дома возмущаются тем, что под их окнами паркуются автомобили, отсюда постоянный шум и запах бензина. Жители разбивают цветники и начинают возводить загражд...

Технология

На практике встречается ситуация, когда жители первого этажа городского дома возмущаются тем, что под их окнами паркуются автомобили, отсюда постоянный шум и запах бензина. Жители разбивают цветники и начинают возводить заграждения, а владельцы автомобилей постоянно их разрушают. Как может быть разрешена эта конфликтная ситуация и имеет ли она отношение к проблеме собственности?

Автор: Гость