Массовая доля кислорода в угарном газе (CO)равна?
Химия
Массовая доля кислорода в угарном газе (CO)равна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,57 или 57% РЕШЕНИЕ массовая доля находиться по формуле W=(A.r*N)/M.r=(16*1)/28=0.57
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