найдите углы треугольника со сторанами 5, 7, 8.

Геометрия
найдите углы треугольника со сторанами 5, 7, 8.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
находится теорема косинуса a=5, b=7, c=8 a^2=b^2+c^2-2bc*cosA => cosA=(b^2+c^2-a^2)/2bc => cosA=(7^2+8^2-5^2)/(2*7*8)=(49+64-25)/112=88/112=11/14 => cosA=11/14 b^2=a^2+c^2-2ac*cosB => cosB=(a^2+c^2-b^2)/2ac => cosB=(5^2+8^2-7^2)/(2*5*8)=(25+64-49)/80=40/80=0.5 => cosB=0.5 => B=60gradius cosC=(a^2+b^2-c^2)/2ab=(25+49-64)/(2*5*7)=10/70=1/7 => cosC=1/7 otvet A=arccos11/14 B=60* C=arccos1/7
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