длиннобородый солдат Дин Гиор каждое утро достаётпочту из трёх почтовых ящиков. В первом ящике 3 отделения, во втором 6, а в третьем 9. Во всех этих ящиках помещается 90 посылок. Сколько посылок помещается в каждом почтовом ящи...
Математика
длиннобородый солдат Дин Гиор каждое утро достаётпочту из трёх почтовых ящиков. В первом ящике 3 отделения, во втором 6, а в третьем 9. Во всех этих ящиках помещается 90 посылок. Сколько посылок помещается в каждом почтовом ящике, если в каждом отделении ящика посылок помещается поровну?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3+6+9 = 18 - отделений в трёх ящиках 2)90 :18 = 5 - столько посылок помещается в одно отделение ящика 3)5 * 3 = 15 - посылок в первом ящике 4)5 * 6 = 30 - посылок во втором ящике 5) 5 * 9 = 45 - посылок в третьем ящике
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