41-36:х=29
Математика
41-36:х=29
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
41-36:х=29, 41-29=36:х, 12=36:х, х=36:12, х=3
Гость:
41-36/х=29 36/х=41-29 36/х=12 х=36/12 х=3 ------------------------------- 41-36/3=29 29=29
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Химия
В бензоле объемом 170мл растворили серу массой 1.8 грамм, плотность бензола 0.88 грамм\мл.Определить массовую долю серы в растворе.
Математика
Вот 2 боровика, 2 подберёзовика,2 подосиновика. Расположи их в 3 ряда так,чтобы в каждом ряду было по одному грибу каждого вида.