около окружности описана трапеция, периметр который равен 18 см . Найдите ее среднюю линию.
Геометрия
около окружности описана трапеция, периметр который равен 18 см . Найдите ее среднюю линию.
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