В бензоле объемом 170мл растворили серу массой 1.8 грамм, плотность бензола 0.88 грамм\мл.Определить массовую долю серы в растворе.

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Находим массу бензола (масса=объем*плотность): 170 мл * 0,88 г/мл =149,6 г Суммарная масса полученного раствора серы в бензоле составляет: 149,6 г + 1,8 г = 151,4 г. Находим массовую долю серы в растворе: 1,8 г/151,4 г = 0,0119 (или 1,19%) Ответ: массовая доля серы в растворе составляет 0,0119 (или 1,19%)