5(x+4)+x=6
Математика
5(x+4)+x=6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х+20+х=6 6х+20=6 6х=6 - 20 6х= - 14 х= - 14/6 х= - 2 целых 1/3 одна третья
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