ребята расчищали от снега дорожки около школы.Мальчиков было 24,а девочек -в 3 раза меньше. сколько всего ребят работало на расчистке дорожек.
Математика
ребята расчищали от снега дорожки около школы.Мальчиков было 24,а девочек -в 3 раза меньше. сколько всего ребят работало на расчистке дорожек.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24:3=8 девочек работали на расчистке дорожек. 24+8=32 ребенка работало на расчстке дорожек
Гость:
1)24/3=8 девочек. 2)24+8=32 (р) было всего детей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
издательство выпустило в сентябре новую книгу тиражом 25000 экземпляров. Четверть тиража продали осенью, а к Новому году на складе осталось только ...
Химия
В бензоле объемом 170 мл растворили серу массой 1.8 грамм , плотность бензола 0.88 грамм/мл.Определить массовую долю серы в растворе.
Математика