ребята расчищали от снега дорожки около школы.Мальчиков было 24,а девочек -в 3 раза меньше. сколько всего ребят работало на расчистке дорожек.

Математика

ребята расчищали от снега дорожки около школы.Мальчиков было 24,а девочек -в 3 раза меньше. сколько всего ребят работало на расчистке дорожек.

Автор: Гость