По шоссе едут на встречу друг другу два велосипедиста.Сейчас между ними 2км700м. Через 6 мин они встретятся. Найдите скрость этих велосипедистов , если известно, что скорость первого на 50м/мин больше скорости второго.
Математика
По шоссе едут на встречу друг другу два велосипедиста.Сейчас между ними 2км700м. Через 6 мин они встретятся. Найдите скрость этих велосипедистов , если известно, что скорость первого на 50м/мин больше скорости второго.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По шоссе едут на встречу друг другу два велосипедиста.Сейчас между ними 2км700м. Через 6 мин они встретятся. Найдите скрость этих велосипедистов , если известно, что скорость первого на 50м/мин больше скорости второго. (x+x+50)*6=2700 12x+300=2700 12x=24400 x=200 м в мин скор 2-го 200+50=250 скор 1-го
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